زيلينسكي يعلن أن روسيا بدأت شن هجوم كبير شرقي أوكرانيا

2022/04/19 | 00:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بالفيديو، الاثنين، إن القوات الروسية بدأت معركة دونباس (شرقي أوكرانيا).

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