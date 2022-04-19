واجهة انسانية تأوي وتأهل المشردين ..دار الايواء في العتبة المقدسة تعيد (500 ) معنف الى اهله (مصور)

2022/04/19 | 00:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزوا حدود وضائفهم وتحملوا المشاق

والتعب والسهر حتى يكونوا افضل مثال

للانسانية منفذين وصايا مرجعيتهم

الدينية العليا الرشيدة بأن يكونوا

مشروع خدمة لا تنقطع لمختلف شرائح

المجتمع، فبالرغم من انهم مختصي

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