روسيا‭ ‬تبدأ‭ ‬هجوم‭ ‬الجحيم على‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬

2022/04/19 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف‭ ‬تدعو‭ ‬موسكو‭ ‬لصفقة‭ ‬تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬ لفيف‭ (‬أوكرانيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬اعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الاوكراني‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ أكّد‭ ‬الحاكم‭ ‬الأوكراني‭ ‬لمنطقة‭ ‬لوغانسك‭ ‬سيرغي‭ ‬غايداي‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬قد‭ ‬بدأ‮»‬‭.‬ وقال‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬إنّه‭ ‬الجحيم‭.‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬يُحكى‭ […]

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