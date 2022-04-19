2022/04/19 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كييف تدعو موسكو لصفقة تبادل أسرى لفيف (أوكرانيا)-(أ ف ب) – موسكو -الزمان اعلن الرئيس الاوكراني زيلينسكي بدء الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا أكّد الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك سيرغي غايداي الإثنين أن الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا «قد بدأ».
وقال الحاكم في إعلان على فيسبوك «إنّه الجحيم.
الهجوم الذي يُحكى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تبدأ هجوم الجحيم على شرق أوكرانيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الحاكم في إعلان على فيسبوك «إنّه الجحيم.
الهجوم الذي يُحكى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تبدأ هجوم الجحيم على شرق أوكرانيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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