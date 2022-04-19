2022/04/19 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ -‬الزمان‭ ‬‭ ‬وصل‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني،‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬وفد‭ ‬حكومي‭. ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للمكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬العراقي؛‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬سيلتقي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬وعدداً‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬سيركز‭ ‬في‭ ‬مباحثاته‭ ‬على‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني في لندن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني في لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).