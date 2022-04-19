2022/04/19 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عمان‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنّ‭ ‬منظومة‭ ‬القبة‭ ‬الحديدية‭ ‬المضادّة‭ ‬للصواريخ‭ ‬اعترضت‭ ‬صاروخاً‭ ‬أُطلق‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬باتّجاه‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭.‬ وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬صفارات‭ ‬إنذار‭ ‬دوّت‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬لقد‭ ‬أُطلق‭ ‬صاروخ‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬باتجاه‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اعترضته‭ ‬منظومة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تعترض صاروخاً من غزة وعبدالله الثاني يبحث التصعيد مع زعماء مصر والامارات وقطر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تعترض صاروخاً من غزة وعبدالله الثاني يبحث التصعيد مع زعماء مصر والامارات وقطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).