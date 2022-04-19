2022/04/19 | 00:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقرار روسي بتأثير العقوبات الأميركية والأوروبية على الاقتصاد

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