احتكار عربي لتشكيلة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

2022/04/19 | 00:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” اليوم الاثنين، التشكيلة المثالية لجولة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.وضمت التشكيلة 9 لاعبين من فرق عربية، على الشكل التالي: – في حراسة المرمى: سفيان خضايرية حارس مرمى وفاق سطيف الجزائري.– في خط الدفاع: محمد أمين توجاي (الترجي التونسي)، أشرف داري (الوداد […]

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