لمسة وفاء.. مشرف الطلبة يدعم الأنيق رغم تعرضه للتسمم

2022/04/19 | 00:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تواجد مشرف الفريق الكروي لنادي الطلبة مهدي كاظم، في تدريبات الانيق رغم إصابته بحالة تسمم.وذكر المكتب الاعلامي للنادي ان “الهيئة الادارية المؤقتة لنادي الطلبة والمكتب الاعلامي والجماهير الطلابية تتمنى السلامة لمشرف فريقها الكروي الكابتن مهدي كاظم (ابو هيلة)”.وتابع ان “كاظم تعرض لحالة تسمم وأصر على التواجد في التدريبات لدعم الفريق قبل […]

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مشرف الطلبة يدعم الأنيق رغم تعرضه للتسمم أولاً على ايرث نيوز.

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