2022/04/19 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيسي يحذّر إسرائيل من أي تحرّك يستهدف بلاده طهران- الزمان خيم جو من التشاؤم بعد ان قالت إيران الإثنين إن التفاهم مع القوى الدولية الكبرى بشأن ملفها النووي لا يزال بعيد المنال، متهمة الولايات المتحدة بالمسؤولية عن تأخيره.
فيما حذّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين من أن قوات بلاده المسلّحة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تتراجع عن تفاؤل الأيام الأخيرة: التوصل لاتفاق نووي بعيد المنال ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما حذّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين من أن قوات بلاده المسلّحة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تتراجع عن تفاؤل الأيام الأخيرة: التوصل لاتفاق نووي بعيد المنال ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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