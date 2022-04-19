طهران‭ ‬تتراجع‭ ‬عن‭ ‬تفاؤل‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭:‬ التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬نووي‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‭ ‬

2022/04/19 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسي‭ ‬يحذّر‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تحرّك‭ ‬يستهدف‭ ‬بلاده‭ ‬ طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬خيم‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬التشاؤم‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬قالت‭ ‬إيران‭ ‬الإثنين‭ ‬إن‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى‭ ‬بشأن‭ ‬ملفها‭ ‬النووي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بعيد‭ ‬المنال،‭ ‬متهمة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬تأخيره‭.‬ فيما‭ ‬حذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬بلاده‭ ‬المسلّحة‭ […]

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