توظيف الفقراء بالدولار

2022/04/19 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام الفقراء‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وهم‭ ‬الأغلبية‭ ‬الساحقة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬السكان،‭ ‬غارقون‭ ‬في‭ ‬اليأس،‭ ‬لذلك‭ ‬يصبحون‭ ‬صيدا‭ ‬سهلا‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬عصابات‭ ‬وهمية‭ ‬للتوظيف‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬ودوائر‭ ‬الحكومة‭.‬ التعيين‭ ‬بالواسطة‭ ‬هو‭ ‬الأساس‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬وزارات‭ ‬الدولة‭ ‬ولا‭ ‬استثناء‭.‬وهناك‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الوزارات‭ ‬سماسرة‭ ‬للتعيين‭ ‬بدرجة‭ ‬ثابتة‭ ‬بمبالغ‭ ‬خيالية،‭ ‬استغرب‭ ‬كيف‭ ‬يدفعها‭ ‬المتطلع‭ ‬للوظيفة‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ […]

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