الشباب يضم القوة الجوية لقائمة ضحاياه ويهزمه بـ”ثلاثية العادة”

2022/04/19 | 01:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ الحق الشباب السعودي الخسارة الثانية بالقوة الجوية في دوري أبطال آسيا، بتغلبه عليه بثلاثة أهداف دون رد.وتواجه الفريقان ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات على ملعب فيصل بن فهد.وتوالى على تسجيل ثلاثية الشباب كل من نواف العابد في الدقيقة 30 و كارلوس جونيور هدفين في الدقيقتين 39 و73 من عمر اللقاء.[…]

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