ايمي لودفيغ فاندرووتر: كان هناك زمن - عادل صالح الزبيدي

2022/04/19 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_صالح_الزبيدي ترجمة: عادل صالح الزبيدي شاعرة أميركية تكتب للأطفال واليافعين.



نشرت العديد من المجموعات الشعرية ولديها مدونة على النت بعنوان ((مزرعة القصائد)).



من عناوين أعمالها: ((أحلم بكم)) و((بيديّ: قصائد عن صنع الأشياء)).كان هناك زمنكان هناك زمن قبلنا.كان هناك زمن قبل الزمن الذي قبلنا.منذ عهد بعيد وليس منذ عهد بعيد مطلقا.في تلك الأزمنة البعيدة العهدكنت انا وانت لا يمكن تخيل ......





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