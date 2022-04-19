"القتال الأكثر ضراوة".. روسيا بدأت الهجوم على دونباس وخشية من "جرائم" جديدة

2022/04/19 | 01:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الخارجية الأميركية وصفت الاثنين الهجمات الروسية الأخيرة في أوكرانيا بأنها "حملة إرهاب"، مضيفة على لسان المتحدث باسمها، نيد برايس، "الحقيقة هي أن روسيا، تقوم بأكثر من مجرد شن غزو، أكثر من مجرد شن حرب، تقوم بحملة من الإرهاب، حملة وحشية، حملة من العدوان البغيض ضد شعب أوكرانيا".

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