2022/04/19 | 01:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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السيد الصدر يوجه رسالة إلى تركيا: العراق دولة ذات سيادة كاملة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 01:33

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