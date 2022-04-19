تقرير مصور من داخل مرقد الامام الحسين عليه السلام في ذكرى ولادة الامام الحسن عليه السلام

2022/04/19 | 01:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورا حصرية من

داخل مرقد الامام الحسين في ذكرى ولادة

الامام الحسن المجتبى عليه السلام

والتقطت عدسة وكالة نون الخبرية صورا من

مناطق متفرقة من داخل الحرم الحسيني

ومحيط المرقد اال

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