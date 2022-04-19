بالصور:الحشد الشعبي يقتل ارهابيان ويفشل هجوم لداعش غرب الانبار

2022/04/19 | 01:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد عمليات الانبار للحشد ان قوات

الحشد الشعبي لواء السابع عشر تمكن من

صد تعرض لعصابات داعش الارهابي على قاطع

عمليات عكاشات باربع عجلات نوع بيك اب ."

واضاف قاسم مصلح في تصريح لوكالة نون

الخبرية

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