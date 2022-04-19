تضم أوكرانيا وروسيا.. غريفيث يبحث مع إردوغان إنشاء

2022/04/19 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية البريطاني، مارتن غريفيث، الاثنين، أنه سيزور تركيا هذا الأسبوع للقاء رئيسها، رجب طيب إرودغان، للدفع باتجاه إنشاء "مجموعة تواصل إنساني" تضم أوكرانيا وروسيا.

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