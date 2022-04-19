الصدر يوجه رسالة الى تركيا ويؤكد: إن تكرر قصف العراق فلن نسكت

2022/04/19 | 02:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، رسالة الى تركيا بعد قصفها لشمال العراق، مؤكداً ان تكرر القصف فانه لن يسكت.

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