الخارجية الأمريكية تبحث في إمكانية تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

2022/04/19 | 02:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية في كل أداة متاحة لهم لمحاسبة روسيا على الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك إمكانية تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة.وقال المسؤول إن العملية قد تستغرق أسابيع قبل اتخاذ القرار.

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