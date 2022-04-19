2022/04/19 | 02:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ytynDAslICQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التنمر الالكتروني إستطلاع من الشارع العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التنمر الالكتروني إستطلاع من الشارع العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).