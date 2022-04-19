بايدن سيناقش مع الحلفاء سبل إبقاء روسيا

2022/04/19 | 02:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الاثني، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيجري مكالمة، الثلاثاء، مع الحلفاء والشركاء لمناقشة دعم أوكرانيا والجهود المبذولة لإبقاء روسيا قيد المساءلة.

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