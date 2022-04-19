بالصور:بدء موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير في كربلاء

2022/04/19 | 02:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت عمليات حصاد محصولي (الحنطة

والشعير) في المنطقة الصحراوية غرب

محافظة كربلاء باشراف المحافظ نصيف

الخطابي ورئيس الاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

وليد حمد الكَريطي

وأكد

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