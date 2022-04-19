بالصور:نادي كربلاء يكمل استعداداته لنهائي الدرجة الاولى وجماهيره تستعد للمواجهة

2022/04/19 | 02:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى نادي كربلاء الرياضي يوم امس اخر

حصصه التدريبية على اديم ملعب الشعب

الدولي استعدادا لملاقاة نادي الحدود

في نهائي دوري الدرجة الاولى بعد ان ضمن

الفريقين التأهل الى الدوري الممتاز, اذ

سيشهد ملعب الش

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