بعد إطلاق صاروخ.. الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة

2022/04/19 | 02:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقعا غرب خانيونس بثمانية صواريخ، وأرضا زراعية بصاروخ، بين دير البلح وخانيونس جنوبي غزة، وفق ما أفادت به مراسلة "الحرة"، الاثني.

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