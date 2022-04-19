2022/04/19 | 03:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن بلاده لا تحتاج إلى الغاز الروسي، عكس دول أوروبية أخرى تعتمد عليه.وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 5" التلفزيونية: "أوروبا تعتمد على الغاز الروسي ...لكن فرنسا ليست بحاجة إليه".ووفقا للرئيس الفرنسي، فإن باريس تعمل على شراء الغاز من دول أخرى.وكان ماكرون دعا في وقت سابق إلى فرض قيود على إمدادات النفط والفحم من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون: فرنسا ليست بحاجة إلى الغاز الروسي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون: فرنسا ليست بحاجة إلى الغاز الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).