2022/04/19 | 03:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنظر الولايات المتحدة إلى نفسها باعتبارها مكانا استثنائيا، "مقدرا له أن يجلب الحرية إلى العالم"، كما يشير تحليل نشر على موقع The Atlantic قال إن "الصين تنظر إلى نفسها أيضا كمكان استثنائي، بسبب إنجازاتها في مجال الحكم والاقتصاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("صفر كوفيد".. صرامة الصين انتهكت الحقوق وفشلت أمام كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("صفر كوفيد".. صرامة الصين انتهكت الحقوق وفشلت أمام كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).