قلعة الكصير الأثريّة ..القصّة الكاملة - يوسف المحسن

2022/04/19 | 04:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يوسف_المحسن جدران ومنذ مئات من السنين تنتصب وسط صحراء لانهاية لها بمواجهة التقلّبات المناخية والسيول الجارفة في مواسم الامطار، حزينة تُخفي قصص الوقوف بوجه الغزوات، تحتفظ بحكايات المحاصَرين فيها، وآثار المهاجمين على اسوارها الخارجية، هي قلعة الكصير في بادية السماوة، مرّ بها الرحّالة وكتب عنها الاثاريون، البعض اسماها حصناً، والبعض يراها حامية، اما المتبقّي منها فينتظر العون...



استخدمت لصد هجمات عدة عبر التاريخ ......





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