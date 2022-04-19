السيتي يقترب من إنجاز صفقة هالاند

2022/04/19 | 04:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاقترب مانشستر سيتي، من إنجاز صفقة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، متفوقا على باقي عمالقة أوروبا.وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن توصل المان سيتي لاتفاق مع هالاند على منحه راتبًا أسبوعيًا تبلغ قيمته 500 ألف إسترليني، ليصبح الأغلى في البريميرليج.وأشارت إلى استعداد السيتي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد صاحب الـ21 عامًا مع دورتموند، البالغ 63 مليون جنيه إسترليني.ومن المتوقع توقيع هالاند على عقد لمدة 5 سنوات، سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، أو في غضون أيام معدودة.وتأتي هذه الأنباء رغم نفي مسؤولي دورتموند، وجود أي اتفاق مع السيتي بشأن انتقال المهاجم النرويجي لبطل البريميرليج.

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