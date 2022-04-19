النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الباحث أيمن هدهود

2022/04/19 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت النيابة العامة المصرية، الاثنين، نهائيا وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود بمستشفى للصحة النفسية الشهر الماضي.

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