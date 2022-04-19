الاختراق والحرب الإلكترونية.. كيف تتصدى إدارة بايدن للخطر؟

2022/04/19 | 05:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تولى، جو بايدن، منصبه رئيس للولايات المتحدة، في يناير 2021، واجه تحديا يتعلق بالأمن الإلكتروني، ووفقا لمجتمع الاستخبارات الأميركي، كانت مستويات التهديد "حادة".

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