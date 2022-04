فيلم {أنا الآخر}.. ثلاث حيوات لشخص واحد

2022/04/19 | 06:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الكريم قادري

يطرح الفيلم الجورجي "أنا الآخر" (The Other Me) 2022 108) دقائق) الناطق باللغة الإنكليزية، العديد من الأسئلة حول المنطلق النفسي للفرد، في ظل احتفاظه بهوية جنسية مختبئة فيه، انطلاقاً من العامل النفسي الذي يسهم في تشكيلها وتنميتها وحتى اظهارها بأشكال عدة، ويذهب المخرج وكاتب سيناريو الفيلم "جيجا أغلاديس" أبعد من ذلك، حين يقرن حاضر الفرد بماضيه، ويرسم أبعاداً مختلفة لهذا الماضي الذي يسهم بشكل ما في نحت الشخصية واظهارها، وكيفما كانت أحداث الماضي، تجلّت في هذه الشخصية، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، أي أن الأسرة والمجتمع والمحيط يسهمون بشكل كلي تقريباً، في بلورة مستقبل الشخص وسلوكه

وفي حالة شخصية إراكلي (جيم ستارجس) الرئيسة في الفيلم، فإن العنف الذي تلقاه من والده، وعدم فهمه لسلوك التنمر الذي كان يعاني منه من أقرانه، جعله يعاني من الناحية النفسية، وفي الوقت نفسه أسهم في عملية خلق فوضى هويته الجنسية التي لم يفهمها إلا بعد أن فقد البصر، ولم يكتشف إراكلي هذه المنطلقات إلا بعد أن قال له الطبيب بأنه يعاني من مرض ما في عينيه، وأنه سيفقد البصر قريباً، من هنا تحولت حياته إلى لحظة سوريالية يصعب تحديد محطاتها، بدأت الفوضى في الظهور، خاصة مع زوجته "نوتسا" (أنتونيا كامبل هيوز) التي تعمل في العديد من الوظائف، وأهمها مدبرة منزل عند السفيرة الأميركية "مارثا" (رونا ميترا) التي تعاني هي الأخرى من اضطراب في علاقتها الزوجية، وقد ساعدت نوتسا في فهم حياتها بشكل ما، عندما قالت لها، إن كانت تحب زوجها فهي تعيش حياة عادية، ولكنها إن كانت لا تحبه فهي تعيش مع شريك في السكن لا زوج.

بين البصر والبصيرة

تظهر معالم الحياة

يفقد بعدها إراكلي البصر بشكل كلي، وفي الوقت نفسه تظهر لديه قوة بصيرة، أي يرى الأحداث على حقيقتها، وهذا ما وقع عليه عندما أوصلته الحافلة إلى مكان ما في الغابة، إذ وجد امرأة لا تحمل أي اسم تعيش وحدها (أندريا بجيتش)، ونشأ بينهما انسجام فوري، وتعمل هي الأخرى كفنانة رسم، مقابل هواية الهندسة المعمارية التي كان يحبها إراكلي الذي يريد العيش في نيويورك، ويتمنى أن يغير بهذه الهواية الحياة، ويحدث ثورة في الهندسة، لكنه الحياة لم تسعفه، لهذا بات يعمل كنادل، وبعدها أصبح لا يرى، وسيكون عبئاً على الجميع، لكن العمى جعله يكتشف خيانة زوجته مع أعز وأقرب أصدقائه، وهو "جيورجي" (مايكل سيوشا)، وقد اكتشف هذا الأمر بعد أن حدثت الخيانة في بيته، وقد استغلا هذا الامر لأنه أعمى، لكنه أحس بالأمر، وعندما أمسك بيد صديقه رأى تلك الأفعى وهي تلتف حول يديه، لهذا اكتشف الخيانة، كما عرف ذاته وانحيازه من خلال امرأة الغابة هذه.

أصبح إراكلي يرى اللوحات التشكيلية بأبعادها العميقة جداً بعد أن فقد البصر، وكأنه بعد هذا الفقد الحسي بات أكثر وعياً وعمقاً وبصراً، لأنه اكتشف حقيقة الفن التشكيلي، حتى إنه رسم لوحة ما في بيته، وعندما رأتها زوجته رمتها، واعتقدت بأنها مجرد خربشات أعمى يعيش عالة عليها، لكن عندما رأتها السفيرة مارثا قالت لها بأنه رسم نيويورك، أي فهمت أبعادها وعمقها، وهذا ما يعكس عدم الانسجام بينها.

جمالية البناء وتشكيل الكادر

تنعكس جمالية فيلم "أنا الآخر" من الناحية الموضوعية في الأسئلة العميقة التي يطرحها، أما من الناحية الفنية فيظهر هذا المعطى في طريقة بناء الفيلم وتوزيع الأحداث والشخصيات، ولقد احتفظ المخرج جيجا أغلاديس بالعديد من المفاجآت والألغاز التي قدّم حلها في نهاية الفيلم أو في الجزء الأخير منه، بينما ترك العديد من الأسئلة معلقة، حتى يشرع باب التأويل، وتنعكس جمالية البناء في رسم ثلاث شخصيات، لكن تلك الشخصيات تلتقي عند شخص واحد، وهذه الشخصيات هي امرأة الغابة والطفل "نيازي" (بيلي بارات) وإراكلي، ومن ذكاء المخرج أنه يعطي إشارات خفيفة لفهم هذه الأبعاد من دون أن يلجأ إلى الإطناب الذي يقتل الجمالية، مثل صور الطفل وهو يتعرض إلى التنمر من قبل الأطفال، إذ يرمون حقيبته الرمادية، وبعد سنوات تظهر الحقيبة في يد الأم، وهذا ما يدل على أن الطفل هو امرأة الغابة بعد أن عبر جنسياً، وفي الوقت نفسه يعطي مؤشراً آخر بأن هذا الطفل وامرأة الغابة هي إراكلي، وكلها شخصيات تعاني من عقدة الأب والعنف.

أظهر الفيلم العديد من الجماليات البصرية، التي انعكست في الضبط الجيد للكادرات التي نقلت جمال الطبيعة الجورجية وفي الوقت نفسه فككت ملامح الشخصيات، ونقلت حزنهم وقلقهم وانكساراتهم وخوفهم وآلامهم المتعددة، كما أن المخرج لم يتساهل كثيراً في تقديم معطيات سهلة لفهم أبعاد الفيلم، بل خلق مساحات شاسعة للتأويل، كما أحسن عملية إدارة الممثلين الذين قدّموا أفضل ما فيهم، إذ لا يمكن للمتلقي أن يحس بأنهم يؤدون أدواراً تمثيلية فقط، وكأن صورهم من الحياة الواقعية، وهذا ما يدل على حجم العمل الذي قام به الفريق ليخرج الفيلم في هذه الصورة المعقولة.

