"60 مليون لاجئ" من الشرق الأوسط.. حقيقة تصريح ماكرون

2022/04/19 | 06:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي منشورا منسوبا لشبكة BBC يظهر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال لجمهور تجمع في حفل انتخابي له، إن على أوروبا أن تكون مستعدة لاستقبال ستين مليون لاجئ من الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات العشرين المقبلة.

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