قاضية أميركية تبطل إلزامية الكمامة في الطائرات والنقل العام

2022/04/19 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغى قاض اتحادي في فلوريدا التفويض الوطني بوضع الكمامات خلال رحلات الطائرات ووسائل النقل العام الأخرى قائلا إنه يتجاوز سلطة مسؤولي الصحة الأميركيين.

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