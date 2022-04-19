الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى بين السياسي والديني/الأسطوري - نهاد ابو غوش

2022/04/19 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشثمة قول شائع مفاده أن معظم قادة الحركة الصهيونية ثم دولة إسرائيل لاحقا، هم علمانيون، بل ملحدون، ولكنهم يؤمنون بأن "الرب" منح اليهود أرض الميعاد، وللهروب من هذه المعضلة ارتكزت الحركة الصهيونية على فكرة وجود "شعب يهودي" متميز عن باقي شعوب العالم ومكروه من قبل الآخرين (الأغيار) ، ولا حلّ لمشكلاته الدائمة إلا بإقامة دولته اليهودية الخاصة به، وفي بداية المشروع الصهيوني لم يكن مكان إقامة ......





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