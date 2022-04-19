زيلينسكي: نحتاج إلى مزيد من الأسلحة في أسرع وقت

2022/04/19 | 07:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مخاوف مسؤولي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" من أن جيشه سيحتاج إلى تدريب كبير قبل تلقي أسلحة متطورة من دول أخرى، مؤكدا أن قواته بحاجة إلى أسلحة في أسرع وقت، ويمكن أن تتعلم استخدامها بنفس السرعة.

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