2022/04/19 | 08:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى قلب أسواق الطاقة.وقفزت العقود الآجلة بنسبة 10٪، لتتداول عند مستوى مرتفع يصل إلى 8.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ 13 عاما.وتراجعت الأسعار لاحقا بشكل […]

ظهرت المقالة أعلى مستوى منذ 13 عاما..



قفزة غير مسبوقة في أسعار الغاز بالولايات المتحدة أولاً على ايرث نيوز.

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