نصائح للنساء بعد الأربعين!

2022/04/19 | 08:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وضعت أخصائية التغذية خطة لنظام غذائي مناسب للنساء في الأربعينات، اللواتي يكافحن للحصول على جسم رشيق، والمحافظة على لياقتهن البدنية.وكتب أنجلي في منشور على انستغرام :”كل شيء يتغير بعد الأربعين، التمثيل الغذائي الخاص بك يتباطأ، وتزداد الرغبة الشديدة في تناول السكر، تبدأ في الشعور بنشاط أقل.وأشارت موكرجي إلى أن ممارسة الرياضة […]

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