بايدن يدعو لاجتماع مع الحلفاء بشأن أوكرانيا

2022/04/19 | 08:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن عقد اجتماع مع حلفاء الولايات المتحدة، الثلاثاء، لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا، وفق ما أعلن البيت الأبيض، عقب إعلان كييف أن روسيا بدأت بشن هجوم جديد للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية.وصرح مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس بأن الاجتماع الذي أُعلن عنه في جدول مواعيد بايدن هو “جزء […]

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