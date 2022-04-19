الاعلام الامني تنوه الى تحليق جوي بمناسبة اليوم السنوي لتأسيس القوة الجوية

2022/04/19 | 08:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صقور الجو حماة سماء الوطن، بمناسبة اليوم السنوي لتأسيس القوة الجوية العراقية، سيكون هناك تحليق للطيران في سماء العاصمة بغداد..لذلك نسترعي الانتباه.حماكم الله ياايها الأبطال دمتم للعراق وشعبه. =============== ١٩ نيسان ٢٠٢٢

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