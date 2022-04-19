اليوم.. طيران القوة الجوية يحلق في سماء بغداد والإعلام الأمني تكشف السبب

2022/04/19 | 09:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، أن طيران القوة الجوية سيحلق اليوم في سماء العاصمة بغداد، فيما كشفت سبب ذلك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "صقور الجو حماة سماء الوطن، بمناسبة اليوم السنوي لتأسيس القوة الجوية العراقية، سيكون هناك تحليق للطيران في سماء العاصمة بغداد..



لذلك نسترعي الانتباه".

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