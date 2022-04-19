النزاهة: صدور أمري استقدام بحق مسؤولين في أحد دواوين الأوقاف

2022/04/19 | 09:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الثلاثاء، عن صدور أمري استقدامٍ بحق مديرين عامين في أحد دواوين الأوقاف، مُبيّنةً أنَّ الأمرين صدرا بحقِّ المُديرين السابق والأسبق للدائرة القانونيَّـة في الديوان.دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن أمري الاستقدام، إلى أنَّ محكمة الكرخ الثانية أصدرت الأمرين بحقِّ المسؤولين السابقين في الديوان؛ لقيامهما […]

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