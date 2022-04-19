"أرنب الفصح" يقاطع بايدن ويرشده إلى الطريق.. فكيف جاءت التعليقات؟

2022/04/19 | 09:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت لقطة مقاطعة "أرنب الفصح" للرئيس الأمريكي جو بايدن وإرشاده إلى الطريق تفاعلا واسعا على موقع تويتر، وذلك لأن الأرنب قاطعه بينما كان يهم بالحديث عن أفغانستان وباكستان

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