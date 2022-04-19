2022/04/19 | 09:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hT04O6lEpgs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فلاح عبد الكريم الخفاجي - عشرين - حلقة ١٦) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فلاح عبد الكريم الخفاجي - عشرين - حلقة ١٦) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).