شاهد رد فعل امرأة عندما علمت أن ابنها الذي اختفى منذ سنوات ما زال حيًا

2022/04/19 | 09:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور على شاب يدعى، كونيرجاك أوسوالت يبلغ من العمر 19 عامًا، بعدما اختفى من منزل عائلته في كاليفورنيا منذ ما يقرب من 3 سنوات في ولاية يوتا، مما أثار الدهشة وجلب الراحة لوالديه الذين كانوا يخشون ألا يروه مرة أخرى.

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