تعليق للحكيم على العملية التركية شمالي العراق

2022/04/19 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، حول العملية التركية شمالي العراق.

وقال الحكيم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القصف الجوي والاقتحام العسكري البري الذي تقوم به القوات التركية في كردستان العراق أمر غير مقبول".

وأضاف: "إننا في الوقت الذي نطالب فيه الحكومة العراقية بمسك الحدود ومنع أي جهة إستخدام الأراضي العراقية منطلقا لتنفيذ هجمات ضد دول الجوار، فإننا ندعو هذه الدول إلى احترام سيادة العراق وعدم تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضيه".

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