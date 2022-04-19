2022/04/19 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تنويهاً عن تحليق لطيران القوة الجوية في سماء بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "صقور الجو حماة سماء الوطن، بمناسبة اليوم السنوي لتأسيس القوة الجوية العراقية، سيكون هناك تحليق للطيران في سماء العاصمة بغداد..لذلك نسترعي الانتباه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنويه عن تحليق لطيران القوة الجوية في سماء بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنويه عن تحليق لطيران القوة الجوية في سماء بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).