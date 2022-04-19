صدور أمري استقدام بحق مسؤولين في أحد دواوين الأوقاف

2022/04/19 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور أمري استقدامٍ بحق مديرين عامين في أحد دواوين الأوقاف، مُبيّنةً أنَّ الأمرين صدرا بحقِّ المُديرين السابق والأسبق للدائرة القانونيَّـة في الديوان.وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن أمري الاستقدام، إلى أنَّ محكمة الكرخ الثانية أصدرت الأمرين بحقِّ المسؤولين السابقين في الديوان؛ لقيامهما بالتعاقد مع مجموعةٍ من القنوات الفضائيَّـة خلافاً للضوابط، على الرغم من امتلاك الديوان لقناةٍ فضائيَّةٍ".

وأضافت إنَّ "أمري الاستقدام اللذين صدرا عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ جاءا وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".

واشارت الى انه "تم الاعلان خلال الشهر الحالي عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيسي أحد دواوين الأوقاف، فضلاً عن المُفتِّش العام للديوان والمدير العام للدائرة القانونيَّة الأسبقين".

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