مساعد مدرب الصقور: خبرة السنين منحت الشباب الفوز علينا

2022/04/19 | 09:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أرجع المدرب المساعد لنادي القوة الجوية علي وهيب، سبب فوز فريق الشباب السعودي إلى خبرة السنين في دوري أبطال آسيا.وقال وهيب في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة الصقور والشباب إن “المدرب حكيم شاكر اعتذر عن الحضور للمؤتمر بسبب ارتفاع الضغط لديه، لذلك أنا أقدم الاعتذار نيابة عنه”.وأوضح أن “خبرة السنين منحت […]

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