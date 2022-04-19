السعودية.. القبض على مواطن بسبب إشارة نابية تجاه رجل أمن

2022/04/19 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبضت السلطات الأمنية السعودية بمنطقة مكة على مواطن ظهر في مقطه فيديو يشير بحركة منافية للأخلاق تجاه رجل أمن، حسبما أعلن حساب الأمن العام على تويتر.

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