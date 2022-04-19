طوق عناق - فاطمة الفلاحي

2022/04/19 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 241.حين يزمل جيدها طوق غمار،سيولد بعض السلام.242.حتى رداء العويل،يعلق دمعاته على مشجب الروح.243.اتعبتني الهزيمة فغادَرتهُ لحظة سهوٍ ..244.استحضر حزنك وجنونك،فتقفز الروح عند أي صرير إلى موطئ قدومك.245.سأتشبّث بعنق موجة غاضبة،تَحنُ إلى أعماق البحر.246.تبًا للشتات الذي صلبني على مشنقة الضياع.247.كم سأسألك ؟

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